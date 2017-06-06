أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. تعيين مدراء جدد لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. تعيين مدراء جدد لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

01:26 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

بالأسماء.. تعيين مدراء جدد لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الفريق مهاب مميش

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بحركة مديري موانئ شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد وميناء الأدبية.

وتضمن القرار تعيين اللواء بحري إيهاب صلاح عبد اللطيف، مديرًا عامًا لميناء شرق بورسعيد، واللواء بحري عادل رزق، مديرًا عامًا لميناء غرب بورسعيد، ولواء بحري أبو رجيلة طه إبراهيم، مديرًا عامًا لميناء الأدبية، وفقًا لصلاحيات رئيس المنطقة المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه، أكد الفريق "مميش"، في تصريحات صحفية، أهمية الإسراع في مهمة تطوير موانئ المنطقة وتحقيق طفرة تنموية تساعد على نهضة المنطقة الاقتصادية وتساعد على خلق بيئة عمل مواتية للاستثمار في المنطقة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تتابع وبشكل مستمر أعمال تطوير الموانئ خاصة حجم الأعمال التي تقام في منطقة شرق بورسعيد بشكل خاص.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مميش: إنشاء منطقتين صناعيتين ومدينة سكنية بشرق بورسعيد - (صور)

    مميش: إنشاء منطقتين صناعيتين ومدينة سكنية بشرق بورسعيد - (صور)

    أخبار
  • مصرع شاب اثر تلقيه طعنات في

    مصرع شاب اثر تلقيه طعنات في "القلب والصدر" ببورسعيد

    أخبار

  • "اقتصادية قناة السويس": السفن القطرية ستعبر المجرى الملاحي

    أخبار
  • مصادر بهيئة قناة السويس: لن نمنع السفن القطرية من المرور

    مصادر بهيئة قناة السويس: لن نمنع السفن القطرية من المرور

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تعرف على عدد سكان قطر الأصليين

    تعرف على عدد سكان قطر الأصليينهو وهي

  • أنور عشقي: الشيخ سعود المرشح الأوفر حظا لخلافة تميم

    أنور عشقي: الشيخ سعود المرشح الأوفر حظا لخلافة تميمأخبار

  • موقع إسرائيلي يكشف

    موقع إسرائيلي يكشف "كلمة السر" في قطع العلاقات مع قطرأخبار

  • هل

    هل "أبو تريكة" ضمن المطلوبين أمنيًا من دولة قطر؟أخبار

  • عمرو أديب يعرض صورة كارثية من قطر بعد 12 ساعة من المقاطعة

    عمرو أديب يعرض صورة كارثية من قطر بعد 12 ساعة من المقاطعةأخبار

  • وزير الخارجية القطرى: قطع العلاقات مع الدوحة لن يؤثر علينا

    وزير الخارجية القطرى: قطع العلاقات مع الدوحة لن يؤثر عليناأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب"

ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب"

5 فوائد لتناول بيضتين على السحور

5 فوائد لتناول بيضتين على السحور

طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك"

طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك"