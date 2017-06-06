بالأسماء.. تعيين مدراء جدد لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بحركة مديري موانئ شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد وميناء الأدبية.

وتضمن القرار تعيين اللواء بحري إيهاب صلاح عبد اللطيف، مديرًا عامًا لميناء شرق بورسعيد، واللواء بحري عادل رزق، مديرًا عامًا لميناء غرب بورسعيد، ولواء بحري أبو رجيلة طه إبراهيم، مديرًا عامًا لميناء الأدبية، وفقًا لصلاحيات رئيس المنطقة المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه، أكد الفريق "مميش"، في تصريحات صحفية، أهمية الإسراع في مهمة تطوير موانئ المنطقة وتحقيق طفرة تنموية تساعد على نهضة المنطقة الاقتصادية وتساعد على خلق بيئة عمل مواتية للاستثمار في المنطقة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تتابع وبشكل مستمر أعمال تطوير الموانئ خاصة حجم الأعمال التي تقام في منطقة شرق بورسعيد بشكل خاص.