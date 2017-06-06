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تكثيف أمني بلجان البداري بعد شائعات "الغش" في أسيوط

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مصراوي Masrawy

تكثيف أمني بلجان البداري بعد شائعات "الغش" في أسيوط

01:12 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

شهدت لجان الامتحانات بمحافظة أسيوط في اليوم الثاني لماراثون الثانوية العامة حالة من الاستنفار الأمنى داخل 67 لجنة، وأغلقت قوات الأمن جميع الشوارع المؤدية للمدارس وانتشرت بمحيطها وخاصة بشارع المدارس بمركز البدارى الذي طالته شائعات بوجود حالات للغش الجماعى خلال امتحانات الأعوام السابقة، وشارع مدرسة الغنايم الثانوية بنين.

وفرضت قوات الأمن كردونات أمنية بمحيط كل مدرسة لمنع تسريب أوراق الامتحانات أو تداولها من خلال الطلاب وأولياء الأمور في المدارس، بالإضافة إلى التفتيش الذاتي المكثف لكل طالب قبل دخوله اللجنة.

وشددت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالتنبيه على رؤساء اللجان على ضرورة مكافحة أي غش داخل اللجان والتنبيه على كل طالب باتباع تعليمات الوزارة بأوراق نظام "البوكليت " الذى يطبق للعام الأول في الثانوية العامة لمنع أي محاولة من محاولات التسريب مع ضرورة تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان للكشف عن التليفونات المحمولة.

 

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