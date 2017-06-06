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أرسنال يعلن عن أولى صفقاته في الميركاتو

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن ضمه للدولي البوسني، سياد كولاسيناك، الظهير الأيسر لفريق شالكه الألماني، في صفقة إنتقال حر، وذلك حسبما أفاد الجانرز عبر الموقع الرسمي.

وقدم الدولي البوسني صاحب الـ 22 عامًا، موسم مميز مع شالكه في الدوري الألماني «بوندسليجا»، حيث شارك في 25 مباراة بعدد دقائق بلغ 2.070 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

يشار إلى أن سياد كولاسيناك، كان على رادار مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، إلا أن أرسنال حسم الصفقة اليوم، لتعزيز الجبهة اليسرى للفريق.

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