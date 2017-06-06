الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن لأكثر من 700حالة
الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن لأكثر من 700حالة
01:05 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
منظمة الصحة العالمية
صنعاء ( د ب أ)
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن، لأكثر من 700 حالة منذ 27 ابريل الماضي.
وقالت المنظمة ، في حسابها الرسمي لمكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "تم تسجيل 728 حالة وفاة بسبب وباء الكوليرا" .
وأضافت المنظمة أنها رصدت أيضا 91400 حالة يشتبه إصابتها بالوباء، داعية إلى مضاعفة الجهود من أجل الحد من تفشي المرض.
وكانت المنظمة نفسها قد أعلنت يوم أمس أنها سجلت وفاة 676 حالة جراء الوباء نفسه في 19 محافظة يمنية، من أصل 22 محافظة.
ومنذ نهاية أبريل الماضي عاود وباء الكوليرا في اليمن إلى التفشي بشكل كبير في أكثر من محافظة، بسبب الوضع الصحي والبيئي المتدهور في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين.
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