أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن لأكثر من 700حالة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن لأكثر من 700حالة

01:05 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن لأكثر من 700حالة

منظمة الصحة العالمية

صنعاء ( د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن، لأكثر من 700 حالة منذ 27 ابريل الماضي.

وقالت المنظمة ، في حسابها الرسمي لمكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "تم تسجيل 728 حالة وفاة بسبب وباء الكوليرا" .

وأضافت المنظمة أنها رصدت أيضا 91400 حالة يشتبه إصابتها بالوباء، داعية إلى مضاعفة الجهود من أجل الحد من تفشي المرض.

وكانت المنظمة نفسها قد أعلنت يوم أمس أنها سجلت وفاة 676 حالة جراء الوباء نفسه في 19 محافظة يمنية، من أصل 22 محافظة.

ومنذ نهاية أبريل الماضي عاود وباء الكوليرا في اليمن إلى التفشي بشكل كبير في أكثر من محافظة، بسبب الوضع الصحي والبيئي المتدهور في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الدوحة تدعو إلى حوار صريح وأبوظبي تطالب بخريطة طريق وضمانات

    الدوحة تدعو إلى حوار صريح وأبوظبي تطالب بخريطة طريق وضمانات

    أخبار
  • السعودية تلغي رخصة الخطوط القطرية الجوية وتغلق مكاتبها بالمملكة

    تلغي رخصة الخطوط القطرية الجوية وتغلق مكاتبها بالمملكة

    أخبار
  • شرطة العاصمة البريطانية تطلق سراح جميع المحتجزين على ذمة هجوم لندن

    شرطة العاصمة البريطانية تطلق سراح جميع المحتجزين على ذمة هجوم لندن

    أخبار
  • وزير الخارجية الإماراتي: قرار عزل قطر جاء بعد سنوات من النصح والصبر

    وزير الخارجية الإماراتي: قرار عزل قطر جاء بعد سنوات من النصح والصبر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الفيفا يصدر بيانا عن أزمة قطع العلاقات مع قطر ومصير مونديال 2022

    الفيفا يصدر بيانا عن أزمة قطع العلاقات مع قطر ومصير مونديال 2022

  • قطر: مستعدون لقبول الوساطة.. وتميم أرجأ خطابه لهذا السبب

    قطر: مستعدون لقبول الوساطة.. وتميم أرجأ خطابه لهذا السببأخبار

  • ناصر القصبي معلقا على قطع العلاقات مع قطر: اليد تُبتر لو فسدت

    ناصر القصبي معلقا على قطع العلاقات مع قطر: اليد تُبتر لو فسدتفنون

  • بعد قطع العلاقات.. قصة مصري غادر عمله في قطر دون رجعة

    بعد قطع العلاقات.. قصة مصري غادر عمله في قطر دون رجعةأخبار

  • فيديو - أمير قطر

    - أمير قطر "يتلعثم" خلال خطاب الـ 30 ثانية.. والجزيرة تقطع البثأخبار

  • أمير الكويت يتلقى رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين

    أمير الكويت يتلقى رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفينأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

حوار| الطبلاوى: أنتظر التكريم من السعودية.. ومبارك ظلمه أهله

حوار| الطبلاوى: أنتظر التكريم من السعودية.. ومبارك ظلمه أهله

ملاعب ONsport - الرياضة في رمضان ليها شكل تاني مع أخصائية تغذية الرياضيين منى الشهاوي

ملاعب ONsport - الرياضة في رمضان ليها شكل تاني مع أخصائية تغذية الرياضيين منى الشهاوي

ملاعب ONsport - الرياضة المصرية تتحد ضد قطر وتؤيد المقاطعة

ملاعب ONsport - الرياضة المصرية تتحد ضد قطر وتؤيد المقاطعة