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نموذج احتيال جديد: ألمان يقرون كذبا بالأبوة لطالبات لجوء حوامل مقابل المال

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مصراوي Masrawy

نموذج احتيال جديد: ألمان يقرون كذبا بالأبوة لطالبات لجوء حوامل مقابل المال

01:01 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

نموذج احتيال جديد: ألمان يقرون كذبا بالأبوة لطالبات لجوء حوامل مقابل المال

لا يدفع الرجال أية نفقة لهؤلاء النساء

برلين (د ب أ)
ذكر الادعاء العام بألمانيا أنه يشتبه أن رجالا ألمان منحدرين من برلين أقروا كذبا بالأبوة لطالبات لجوء حوامل وحصلوا على مال مقابل ذلك.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام مارتن شتلتنر في تصريحات خاصة لإذاعة "إر بي بي" (برلين براندنبورج) الألمانية إن النساء الحوامل حصلن على حق إقامة في ألمانيا بهذه الطريقة.

وتابع شتلتنر أن الأمر يتعلق "بعدد كبير من الحالات التي نلاحظها شهريا"، مضيفا بقوله: "لدينا في بعض الحالات أشخاص اعترفوا بالأبوة في أكثر من عشر حالات".

ويدفع النساء الحوامل لهؤلاء الرجال في بعض الحالات مبالغ تصل لعدة آلاف من اليورو، بحسب الادعاء.

ويحصل الأطفال بعد ولادتهم بشكل تلقائي على الجنسية الألمانية، ومن ناحية أخرى لا يدفع الرجال أية نفقة لهؤلاء النساء؛ لأنهم غالبا ما يكونوا عاطلين.

ومن الناحية القانونية لا تمتلك السلطات سوى القليل من الأدلة؛ لأن هذه الإقرارات بالأبوة لا تعد جرائم من الناحية القانونية.

ولكن سوف يتم تغيير القوانين المتعلقة بذلك كي يتسنى اتخاذ إجراء ضد مثل هذه النوعية من أشكال الاحتيال.

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