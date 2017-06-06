طلاب بالثانوية العامة: امتحان "اللغة الأجنبية الثانية" سهل.. والاقتصاد "حليناه بالحب"

كتبت- ياسمين محمد:

انتهى طلاب الثانوية العامة، من أداء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد اليوم الثلاثاء.

وقال أحد طلاب مدرسة المنيرة الإعدادية بنين، إن امتحان اللغة الألمانية كان سهلًا جدًا، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأكد طالب آخر أن امتحان اللغة الفرنسية كان سهلًا، وتنظيم الكراسة الامتحانية "البوكليت" كان جيدًا.

واشتكى بعض الطلاب من عدم وجود تهوية جيدة ببعض اللجان رغم ارتفاع درجات الحرارة: "كان فيه مروحة واحدة مش بتهوي كويس".

أما عن الاقتصاد، قال الطلاب إنهم أجابوا عن الأسئلة من واقع معلوماتهم العامة، خاصة أنه مادة لا تضاف للمجموع ولا يعطي لها الطلاب أهمية طوال العام : "حليناه بالحب".

ومن المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل للحديث عن أبرز الوقائع التي شهدتها امتحانات اليوم.

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام الامتحانات، امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد.

يصل عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام إلى 592 ألف طالب وطالبة، وتستمر الامتحانات، حتى 24 يونيو المقبل.