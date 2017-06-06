مصطفى بكري تعليقًا على مساعي المصالحة مع قطر: "زمن الوساطة انتهى"
مصطفى بكري تعليقًا على مساعي المصالحة مع قطر: "زمن الوساطة انتهى"
12:50 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
النائب مصطفى بكري
كتبت-مروة شوقي:
قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جهود الوساطة التي يخوضها أمير الكويت بين مصر ودول الخليج التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع قطر لن تنجح، مؤكدًا أن "زمن الوساطة لعودة العلاقات مع قطر قد انتهى".
ويزور أمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد جابر الصُباح جدّة، اليوم الثلاثاء، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من أجل الوساطة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر واحتواء التوتر في العلاقات.
وأشار بكري، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن ما قامت به قطر من جرائم ارتكبتها في حق مصر ودول الخليج يوجب اتخاذ اجراءات من قبل الشعب القطري بتغيير النظام، بعد أن فشلت كل الجهود في اقناعه بالتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول ووقف دعم الإرهاب.
وتساءل بكري: "هل تجوز الوساطة مع الإرهابيين خاصة وأن الدول التي قررت المقاطعة تمتلك دول دامغة ضد قطر في دعم الإرهاب".
ودعا بكري، الجامعة العربية بتجميد عضوية قطر لديها بدلًا من الوساطة، علاوة على تقديم البلدان المضارة بشكوى إلى مجلس الأمن وللمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة "تميم" كمجرم حرب هو وعصابته -وفق تعبيره.
ورأى يكري، أن "الوساطة ستفشل بدليل بيان مجلس الوزراء القطري الصادر أمس الإثنين، والذي اعتبر أن ما جرى هو ضغوط على قطر للتأثير على ما أسماه بقرار قطر الوطني بمعنى أنها متمسكة بموقفها رغم ضعف موقفها".
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