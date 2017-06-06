إصابة شخصين في مشاجرة بسبب التحرش في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أصيب شخصان في مشاجرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية، بقرية تابعة لمركز طوخ، بسبب معاكسة سيدات في الشارع، فجرى نقل المصابين إلى مسشتفى طوخ المركزي، وتولت النيابة التحقيق.

انتقل العميد حسام الحسيني، مفتش المباحث، وتبين حدوث مشاجرة، بين طرف أول "محمد.ف" 18 عامًا، و"السيد.أ" 19 عامًا، عامل، وطرف ثاني "محمد.ح" 22 عامًا، عامل، و"محمد.ج" 28 عامًا، صاحب مقلة مصاب برش خرطوش، اعتراضًا إحدى الطرفين إحدى السيدات، ولدى عتابهم تطورت لمشاجرة.

وأطلق الطرف الأول أعيرة نارية من سلاح ناري بندقية خرطوش، كانت بحوزتهم محدثين إصابة الطرف الثاني، وكذلك إصابة "جاد عبدالله جاد" 42 عامًا، صاحب محل برش خرطوش بالوجه في أثناء تواجده عرضًا بمكان المشاجرة.

وبسؤال الطرف الثانى، اتهم الطرف الأول بإحداث إصابته، وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، عباره عن بندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى تعيين الخدمات الأمنيه اللازمة، لملاحظة الحالة بالمنطقة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.