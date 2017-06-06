أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب التحرش في القليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب التحرش في القليوبية

01:07 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب التحرش في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أصيب شخصان في مشاجرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية، بقرية تابعة لمركز طوخ، بسبب معاكسة سيدات في الشارع، فجرى نقل المصابين إلى مسشتفى طوخ المركزي، وتولت النيابة التحقيق.

انتقل العميد حسام الحسيني، مفتش المباحث، وتبين حدوث مشاجرة، بين طرف أول "محمد.ف" 18 عامًا، و"السيد.أ" 19 عامًا، عامل، وطرف ثاني "محمد.ح" 22 عامًا، عامل، و"محمد.ج" 28 عامًا، صاحب مقلة مصاب برش خرطوش، اعتراضًا إحدى الطرفين إحدى السيدات، ولدى عتابهم تطورت لمشاجرة.

وأطلق الطرف الأول أعيرة نارية من سلاح ناري بندقية خرطوش، كانت بحوزتهم محدثين إصابة الطرف الثاني، وكذلك إصابة "جاد عبدالله جاد" 42 عامًا، صاحب محل برش خرطوش بالوجه في أثناء تواجده عرضًا بمكان المشاجرة.

وبسؤال الطرف الثانى، اتهم الطرف الأول بإحداث إصابته، وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، عباره عن بندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى تعيين الخدمات الأمنيه اللازمة، لملاحظة الحالة بالمنطقة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شخص وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة بترعة في القليوبية

    مصرع شخص وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة بترعة في القليوبية

    أخبار
  • حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية

    حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية

    أخبار
  • إعادة توصيل المياه لجميع المناطق المنقطعة عنها بقليوب

    إعادة توصيل المياه لجميع المناطق المنقطعة عنها بقليوب

    أخبار
  • إحالة أوراق المتهم بقتل طبيب تخدير في الشرقية للمفتي

    إحالة أوراق المتهم بقتل طبيب تخدير في الشرقية للمفتي

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • فيديو - أمير قطر

    - أمير قطر "يتلعثم" خلال خطاب الـ 30 ثانية.. والجزيرة تقطع البثأخبار

  • بالصور.. تعرف على أهم ممتلكات الشيخة موزة

    بالصور.. تعرف على أهم ممتلكات الشيخة موزةهو وهي

  • أنور عشقي: الشيخ سعود المرشح الأوفر حظا لخلافة تميم

    أنور عشقي: الشيخ سعود المرشح الأوفر حظا لخلافة تميمأخبار

  • الخارجية القطرية: قطر ترفض

    الخارجية القطرية: قطر ترفض "الوصاية" عليهاأخبار

  • أشهر سيارات الشيخة موزة والدة أمير قطر

    أشهر سيارات الشيخة موزة والدة أمير قطرسيارات

  • السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرة

    السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| عمرو أديب: تم «مسمرة» قطر في اللوحة السوداء للإرهاب

فيديو| عمرو أديب: تم «مسمرة» قطر في اللوحة السوداء للإرهاب

فيديو| رفعت السعيد عن قطر: هي «أتفه» من كده.. وواخدة «أكبر من حقها»

فيديو| رفعت السعيد عن قطر: هي «أتفه» من كده.. وواخدة «أكبر من حقها»

فيديو| الإبراشي: العرب حكموا على قطر بـ«العزلة»

فيديو| الإبراشي: العرب حكموا على قطر بـ«العزلة»

بالفيديو.. أبو ريدة عن انتقال صلاح لليفربول: «كنت سعيدا به في روما»

بالفيديو.. أبو ريدة عن انتقال صلاح لليفربول: «كنت سعيدا به في روما»