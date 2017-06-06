«مميش»: حجم الأعمال في شرق بورسعيد كبير وضخم

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء: إن "إجمالي مساحة المنطقة الاقتصادية والتي تطل على قناة السويس تبلغ مساحتها 460 كم2، وهذه المساحة تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور الأول محور تنمية بورسعيد والثاني السويس والسخنة والثالث الإسماعيلية، وأن مخطط التنمية لمنطقة شرق بورسعيد يقوم على تجهيز عدة مدن صناعية متخصصة على مساحة 40 مليون متر".

وأضاف "مميش" أن أعمال الترفيق داخل منطقة شرق بورسعيد تجري بمعدلات جيدة وفقًا للمخطط لها - على أن يتم الانتهاء منها قبل يونيو 2018، لافتًا إلى أن اختيار هذه المنطقة جاء لعدة أهداف أهمها أن تكون قريبة من الميناء وأرصفة الشحن ويكون هناك سهولة في عمليات التصدير، بالإضافة أيضًا إلى هدف آخر وهو تعمير الصحراء.

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وتابع أن حجم الأعمال في هذه المنطقة كبير وضخم، فالأرض في هذه المنطقة التي يتم ترفيقها حاليًا تربتها ذات طبيعة خاصة فهي تربة طينية، نظرًا لأقتراب المياه الشديدة من سطح التربة، مما يزيد من تكاليف الترفيق للمتر الواحد والتي تصل إلى 800 جنيه للمتر الواحد.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس - أن هناك حفارات ذات تكنولوجيا عالية تقوم بغرس مواسير في باطن التربة تعمل على استخراج المياه لتطفو على سطح التربة ليتم استخدام تلك المياه في أحواض المزارع السمكية.

وكشف عن مدينة صناعية ستقام على مساحة 4 ملايين متر خاصة بصناعة تجميع وتصنيع السيارات، ويتم حاليًا أعمال الترفيق لها من خلال توفير شبكة طرق، بالإضافة إلى أعمال الحفر لتوصيل المياه والغاز وشبكة التليفونات، مشيرًا إلى أنه خلال نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من أعمال الترفيق لتصبح جاهزة للطرح.