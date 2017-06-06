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محمود فايز: «كوبر بيصوم مع اللاعبين في رمضان»

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محمود فايز: «كوبر بيصوم مع اللاعبين في رمضان» محمود فايز: «كوبر بيصوم مع اللاعبين في رمضان»

التحرير

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كشف محمود فايز، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، يصوم في نهار رمضان خلال معسكر الفريق ببرج العرب تضامنًا مع اللاعبين.

قال فايز لـ «التحرير»، إن كوبر يرفض تناول أي شئ خلال تواجده مع اللاعبين، وقد يتناول بعض المياه في غرفته، وكذلك بعض الأدوية، موضحًأ أن المدير الفني يرغب في التقرب من اللاعبين إلى أقصى درجة.

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الجدير بالذكر أن هيكتور كوبر، حضر في مرة خطبة الجمعة مع اللاعبين، لرغبته في التعرف على الدين الإسلامي، وكذلك التقرب من لاعبي الفراعنة.

 

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التحرير

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