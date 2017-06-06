وعود سويلم «الفشنك» تُفجر غضب منتخب المحليين

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سيطرت حالة من الغضب على الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمحليين، من ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بسبب فشله في إنهاء أزمة انضمام لاعبي الزمالك للفراعنة.

وأبدى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هاني رمزي، استيائه الشديد من موقف سويلم، الذي وعده بالتوسط لدى مرتضى منصور، رئيس الزمالك للموافقة على انضمام اللاعبين، قبل أن يُفاجأ بأنه لم يتحدث مع رئيس القلعة البيضاء في الموضوع من الأساس.

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الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يستعد لمواجهة نظيره المغربي، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.