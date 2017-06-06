بدأت من «فرقة رضا» وترفض أدوار الإغراء.. 12 معلومة عن «حسيبة القرعة»

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ظهرت مؤخرًا على الشاشة ولفتت انظار الجمهور، هي الفنانة نورين كريم التي شهد متابعيها جرأتها وطلاقتها في مختلف الأدوار الفنية التي تؤديها، وخاصة بعد تجسيدها دور امرأة صلعاء في مسلسل "طاقة نور" الذي يعرض بشهر رمضان الجاري.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات عن نورين وبداياتها الفنية وأهم أدوارها التي أثرت في الجمهور:-

1- ولدت يوم 1 ديسمبر بمحافظة الاسماعيلية.

2- بدأت نورين موهبة التمثيل لديها تظهر من خلال المسرح المدرسي.

3- عملت بمسارح وزارة الثقافة والثقافة الجماهيرية بالاسماعيلة

4- إنتقلت إلى القاهرة ودرسم بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

5- إنضمت نورين إلى"فرقة رضا" وقدمت عدة استعراضات تمثيلية وغنائية مع الفرقة.

6- كانت أولى أدوارها بمسلسل "العزبة" من إنتاج شركة صوت القاهرة، وانتقلت للتمثيل أمام الفنانة يسرا بمسلسل "قضة رأي عام" وجسدت دور إحدى القوادات زوجات الفنان محمد شاهين بمسلسل "السبع وصايا".

7- رشحها المؤلف حسام موسى للمخرج نادر جلال أن تكون من ضمن فريق عمل مسلسل "شطرنج"، وقامت من خلاله بدور "أميرة" سكرتيرة الفنان محمد أبو داوود الذي جسد شخصية "سراج" والتي تتعرض لإغراءات عديدة من قبل الفنان نضال الشافعي بالمسلسل للحصول على رقم تليفون هام من مديرها.

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8-إشتركت نورين بعروض "المينو دراما" وحصل على جائزة أفضل ممثلة بالحافظة وأفضل ثاني ممثلة على مستوى الجمهورية عن دورها في مسرحية "دماء على ستار الكعبة"، وقامت ببطولة فيلم قصير بعنوان "الدور على مين".

9- تم ترشيحها إلى بطولة مطلقة لإحدى المسلسلات، إلا أنه توقف لأسباب غير معلومة، وفقاً لإحدى تصريحاتها الصحفية.

10- اشتركت ببطولة الفيلم السينمائي "قص ولزق" والذي سافر مهرجانات عديدة، وقدمت برامج تليفزيونية أبرزها "صحفي وفنان".

11- تُعارض نورين فكرة أدوار الإغراء، حيث صرّحت بلقاء صحفي لها أنها ترفض أدوار العري من أجل العري وأفلام المقاولات وأشارت إلى إلى أن أدوار الإغراء مدتها الفنية قصيرة جداً.

12- دخلت في "الماراثون" الرمضاني لعام 2017، عن طريق مسلسل "السر" الذي تجسد من خلال دور "نوال" الممرضة بإحدى المصحات النفسية من أسرة بسيطة يتبرأ شقيقها من أسرته، كما أحدثت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بدور "حسيبة القرعة" الذي قامت به بمسلسل "طاقة نور" ظهورها صلعاء واعتقد البعض أنه "مكياج" إلا أنها أثبتت بتصريح صحفي لها أنها حلقت شعرها على "الزيرو" من أجل الدور.

"طاقة نور" بطولة الفنان هاني سلامة، حنان مطاوع، إيهاب فهمي، أشرف عبد الغفور، نورين كريم، وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ونشرت نورين صورة لها من كواليس أول يوم تصوير بـ"طاقة نور"، وعلّقت عليها قائلة: "يوم ما حلقت شعري ف أول يوم تصوير.. حسيبة القرعة".