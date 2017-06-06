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انفراد| تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل "مجند مدينة نصر"

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مصراوي Masrawy

انفراد| تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل "مجند مدينة نصر"

12:44 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

مجند مدينة نصر

كتب – طارق سمير ومحمود السعيد:

ينفرد "مصراوي" بنشر تقرير الطب الشرعي، بشأن تشريح جثمان مؤمن سعد، الذي قُتل بطلق ناري من سلاح "حسام. ش" القاضي بالمحكمة الاقتصادية في بداية مايو الماضي.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أنه "بالكشف الظاهري على جثة المجني عليه، تبين وجود إصابة نارية حيوية من العيار المستقر به وتم استخراجه، وتبين أنه عيار 9 ملم قصير، وأطلق من سلاح ناري معد للإطلاق، كم أن مسافة الإطلاق جاوزت مدى الإطلاق القريب".

وأوضح التقرير أن جثمان المجني عليه به كدمات غير منتظمة على يسار العين، وسحجات أسفل يسار الذقن، وكدمة بالفم، وهي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت نتيجة المصادمة بجسم صلب، ذو سطح خشن.

وأضاف التقرير: تم فحص السلاح الناري، وتبين أنه طبنجة عيار 9 ملم قصير، وصالح للاستعمال وأجزاؤه الميكانيكية سليمة وتعمل بكفاءة، وتبين أن الطلقات الحية المرسلة مع السلاح من ذات العيار وهي سليمة، وتم استهلاك طلقة واحدة في تجربة الإطلاق، وتماثل الآثار المتخلفة من عملية الإطلاق بكل من المقذوف المستهلك والمقذوف المستخرج من الجثمان، وإصابة المجني عليه جائزة الحدوث من السلاح المرسل.

وأثبت تقرير الأدلة الجنائية، أنه بعد المعالجة الفنية للسلاح المستخدم في الحادث تبين عدم وجود آثار لبصمات على الطبنجة عيار 9 مم قصير ماركة لاما أسباني.

كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري الجمل، حددت جلسة 17 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة مستشار بالمحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامه بقتل "مجند" بمدينة نصر.

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مصراوي Masrawy

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