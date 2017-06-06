أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الإداري تقضي بعدم قبول دعوى خلو مقعد الدقي والعجوزة وإجراء انتخابات جديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإداري تقضي بعدم قبول دعوى خلو مقعد الدقي والعجوزة وإجراء انتخابات جديدة

12:40 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

الإداري تقضي بعدم قبول دعوى خلو مقعد الدقي والعجوزة وإجراء انتخابات جديدة

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من أسامة خليل والتي يطالب فيها، بإلزام النواب بخلو مقعد الدقي والعجوزة والدعوى لإجراء انتخابات جديدة.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 12457 لسنة 71 قضائية، أن صاحبها يرغب في الترشح على مقعد دائرة الدقي والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات، وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له، والتي ينص على أنه في حالة خلو أي مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد.

وأن المقعد خال بالفعل منذ أكثر من شهر وتحديدا في 27 يونيو بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية.

وأشار إلى أنه كان ضمن المرشحين السابقين بالدائرة ويتوافر فيه شرطا الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالاختصاص لنظر دعواه، ويتوافر ركنا الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار السلبي الذي يطعن عليه، بحسب الدعوى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 20 يونيو.. الحكم في طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله

    20 يونيو.. الحكم في طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله

    أخبار
  • إحالة دعوى سحب السفير المصري من تشاد للمفوضين

    إحالة دعوى سحب السفير المصري من تشاد للمفوضين

    أخبار
  • يونيو.. الحكم في دعوى عدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير

    يونيو.. الحكم في دعوى عدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن تيران

    أخبار
  • 28 أغسطس.. الحكم في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص

    28 أغسطس.. الحكم في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين وقبرص

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • قطر: مستعدون لقبول الوساطة.. وتميم أرجأ خطابه لهذا السبب

    قطر: مستعدون لقبول الوساطة.. وتميم أرجأ خطابه لهذا السببأخبار

  • الكويت تدعو قطر إلى اتاحة الفرصة لاحتواء التوترات

    الكويت تدعو قطر إلى اتاحة الفرصة لاحتواء التوتراتأخبار

  • الفيفا يصدر بيانا عن أزمة قطع العلاقات مع قطر ومصير مونديال 2022

    الفيفا يصدر بيانا عن أزمة قطع العلاقات مع قطر ومصير مونديال 2022

  • عمرو أديب: خطأ مذيعى الجزيرة عقب قطع العلاقات كارثي - فيديو

    عمرو أديب: خطأ مذيعى الجزيرة عقب قطع العلاقات كارثي - فيديوأخبار

  • ناصر القصبي معلقا على قطع العلاقات مع قطر: اليد تُبتر لو فسدت

    ناصر القصبي معلقا على قطع العلاقات مع قطر: اليد تُبتر لو فسدتفنون

  • السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرة

    السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا