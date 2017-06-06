مميش: إنشاء منطقتين صناعيتين ومدينة سكنية بشرق بورسعيد - (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي مساحة المنطقة الاقتصادية التي تطل على قناة السويس 460 كيلو متر مربع، مقسمة إلى ثلاثة محاور الأول محور تنمية بورسعيد والثاني السويس والسخنة والثالث الإسماعيلية.

وأضاف "مميش"، في تصريحات صحفية، أن مخطط التنمية لمنطقة شرق بورسعيد يقوم علي تجهيز عدة مدن صناعية متخصصة على مساحة 40 مليون متر، وأن الأعمال داخل منطقة شرق بورسعيد تجري بمعدلات جيدة وفقا للمخطط لها على أن يتم الانتهاء منها قبل يونيو 2018، وأن اختيار هذه المنطقة جاء لعدة أهداف أهمها أن تكون قريبة من الميناء وأرصفة الشحن ويكون هناك سهولة في عمليات التصدير بالإضافة إلي هدف أخر وهو تعمير الصحراء.

وتابع :"إن حجم الأعمال في هذه المنطقة كبير وضخم، فالأرض في هذه المنطقة التي يتم ترفيقها حاليا تربتها ذات طبيعة خاصة فهي تربة طينية، نظرا لاقتراب المياه الشديدة من سطح التربة مما يزيد من تكاليف الترفيق للمتر الواحد والتي تصل إلى 800 جنيه للمتر الواحد، وأن هناك حفارات ذات تكنولوجيا عالية تقوم بغرس مواسير في باطن التربة تعمل على استخراج المياه لتطفو على سطح التربة ليتم استخدام تلك المياه في أحواض المزارع السمكية".

وقال الفريق مميش إن هناك مدينة صناعية ستقام على مساحة 4 ملايين متر خاصة بصناعة تجميع وتصنيع السيارات، ويتم حاليا أعمال الترفيق لها من خلال توفير شبكة طرق بالإضافة إلي أعمال الحفر لتوصيل المياه والغاز وشبكة التليفونات وأنه خلال نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من أعمال الترفيق لتصبح جاهزة للطرح، بينما المنطقة الصناعية الثانية خاصة بالصناعات المعدنية وما تشمله من صناعات مغذية وستقام على مساحة 2 مليون متر وجاري أيضا أعمال الترفيق بالتوازي مع مدينة السيارات بالإضافة أيضا الي المدينة الصناعية الخاصة بالتعبئة والتغليف والتي ستقام على مساحة مليون متر الي جانب المنطقة الصناعية والتي ستقام على مرحلتين الأولي على مساحة 800 ألف متر لتستكمل المرحلة الثانية لتصل إلى مليوني متر.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن هناك منطقة لوجستية للخدمات التجارية ستقام على مساحة 30 مليون متر، بالإضافة إلي مدينة سكنية على مساحة 4 مليون متر تستوعب 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولي لتصل بعد ذلك الي 50 ألف وحدة وستكون مخصصة للعاملين بالمناطق الصناعية بمطقة شرق بورسعيد،كما يجري حاليا تنفيذ مشروع عدد من محطات الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة المعتمدة على الرياح بالإضافة إلى أنه هناك 9 شركات وطنية تعمل حاليا تحت إدارة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء 6 أرصفة بالميناء بطول 5 آلاف متر وعرض 500 متر تكلفة الرصيف الواحد 500 مليون جنيه، بالإضافة إلي مجري مائي بطول 3 كيلو متر.