توقف صادرات مصنع "ألومنيوم قطر" في أعقاب أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية
توقف صادرات مصنع "ألومنيوم قطر" في أعقاب أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية
12:39 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
توقف صادرات مصنع "ألومنيوم قطر"
أوسلو – (أ ش أ):
أعلنت شركة نورسك هيدرو النرويجية، اليوم الثلاثاء، توقف صادرات الألومنيوم من مصنع "ألومنيوم قطر" للمعادن، وذلك في أعقاب قطع دول خليجية وعربية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
وأكدت شركة نورسك هيدرو- في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - أن معظم شحنات ألومنيوم قطر تمر عادة عبر ميناء جبل علي الكبير في الإمارات العربية المتحدة، لكن يبدو أن هذا الميناء مغلق أمام جميع الشحنات القطرية اعتبارا من صباح الثلاثاء.
وأضافت الشركة "بدعم من المالكين هيدرو وقطر للبترول، فإن مشروع ألومنيوم قطر المشترك يعكف حاليا على إيجاد مسارات شحن بديلة كي يتمكن من الاستمرار في خدمة العملاء العالميين".
من جانبه، قال متحدث باسم الشركة النرويجية إن نورسك هيدرو ومشروعها المشترك ألومنيوم قطر يواجهان عملية صعبة في سعيهما إلى استئناف صادرات الألومنيوم من قطر، مضيفا "هناك بدائل عديدة ندرسها وسننظر في كل الاحتمالات.. لكن هذا معقد وسيستغرق بعض الوقت".
يشار إلى أن شركة نورسك هيدرو النرويجية تملك حصة تبلغ 50 % في "ألومنيوم قطر"، وهي مشروع مشترك ينتج ما يزيد على 600 ألف طن سنويا من الألومنيوم عالي الجودة إلى عملاء في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فيما تملك "قطر للبترول" وهي مملوكة للحكومة، النصف الآخر من الشركة.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الفلبين تعلق سفر رعاياها العمال إلى قطر
-
الرئيس السوداني يجري اتصالا مع أمير الكويت في مسعى لاحتواء الأزمة
-
الجزائر تحث دول الخليج ومصر على الحوار لحل الخلافات
-
أبوظبي تدعو للعمل على "خريطة طريق مضمونة" لإعادة العلاقات مع قطر
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
عمرو أديب يعرض صورة كارثية من قطر بعد 12 ساعة من المقاطعةأخبار
-
الجزيرة تقطع البث عن خطاب تميم عقب ارتباكه الشديد - فيديوأخبار
-
بالصور- تعرف على "الفاتنة" الإيرانية التي يستعين بها رامز جلال فيفنون
-
الكويت تدعو قطر إلى اتاحة الفرصة لاحتواء التوتراتأخبار
-
أشهر سيارات الشيخة موزة والدة أمير قطرسيارات
-
حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحةأخبار