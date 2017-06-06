توقف صادرات مصنع "ألومنيوم قطر" في أعقاب أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية

أوسلو – (أ ش أ):

أعلنت شركة نورسك هيدرو النرويجية، اليوم الثلاثاء، توقف صادرات الألومنيوم من مصنع "ألومنيوم قطر" للمعادن، وذلك في أعقاب قطع دول خليجية وعربية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وأكدت شركة نورسك هيدرو- في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - أن معظم شحنات ألومنيوم قطر تمر عادة عبر ميناء جبل علي الكبير في الإمارات العربية المتحدة، لكن يبدو أن هذا الميناء مغلق أمام جميع الشحنات القطرية اعتبارا من صباح الثلاثاء.

وأضافت الشركة "بدعم من المالكين هيدرو وقطر للبترول، فإن مشروع ألومنيوم قطر المشترك يعكف حاليا على إيجاد مسارات شحن بديلة كي يتمكن من الاستمرار في خدمة العملاء العالميين".

من جانبه، قال متحدث باسم الشركة النرويجية إن نورسك هيدرو ومشروعها المشترك ألومنيوم قطر يواجهان عملية صعبة في سعيهما إلى استئناف صادرات الألومنيوم من قطر، مضيفا "هناك بدائل عديدة ندرسها وسننظر في كل الاحتمالات.. لكن هذا معقد وسيستغرق بعض الوقت".

يشار إلى أن شركة نورسك هيدرو النرويجية تملك حصة تبلغ 50 % في "ألومنيوم قطر"، وهي مشروع مشترك ينتج ما يزيد على 600 ألف طن سنويا من الألومنيوم عالي الجودة إلى عملاء في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فيما تملك "قطر للبترول" وهي مملوكة للحكومة، النصف الآخر من الشركة.