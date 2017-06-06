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من «كوجا» لـ«فوكاس».. أسعار أشهر سيارات «فورد» المستعملة

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التحرير

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم أسعار بعض السيارات المستعملة لشركة "سينوفا" الصينية خلال الفترة الأخيرة..


فورد مونديو

واحدة من أشهر السيارات التي قدمتها "فورد" بشكل رئيسي داخل السوق، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 1998 وحتى 2011 بأسعار تبدأ من 40 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 170 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل .
فورد كوجا

تعرض موديلاتها التي تمتد من 1998 وحتى 2015 بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 480 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

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فورد فييستا

تعد أشهر إصدارات الشركة الأمريكية على الإطلاق في مصر، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا يمتد من 1996 وحتى 2017، وتعر ض موديلاتها في سوق السايارات بأسعار تبدأ من 25 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 400 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

فورد فوكاس

شاركت بشكل رئيسي في توسيع القاعدة الجماهيرية لـ"فورد"، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2006 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 300 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

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التحرير

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