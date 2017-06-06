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"إسعاف الشرقية": حالتا إغماء بين الطلاب في امتحان اللغة الأجنبية الثانية

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مصراوي Masrawy

"إسعاف الشرقية": حالتا إغماء بين الطلاب في امتحان اللغة الأجنبية الثانية

12:36 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

رصدت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، نقل حالتين مصابين بإغماءات بين الطلاب، إلى المستشفيات.

وتعرض أحد الطلاب، لحالة إغماء بأحد لجان الزقازيق، خلال امتحان اللغة الفرنسية، فيما كانت الحالة الأخرى لطالبة، وجار اتخاذ كل الإسعافات تجاه المصابين، حتى يستعيدوا وعيهم بالكامل.

وبدأت، الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي ، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

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