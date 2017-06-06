إحالة مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحر الأحمر وآخر للمحاكمة التأديبية
إحالة مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحر الأحمر وآخر للمحاكمة التأديبية
12:36 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
النيابة الإدارية
كتب- عمرو علي:
أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة كل من (خ.أ.م) أخصائي أمن بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحر الأحمر، و(م.خ.م) مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحر الأحمر سابقاً للمحاكمة التأديبية، لما نسب إليهما في القضية رقم 356 لسنة 2015 الغردقة.
وكشفت تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية، التي باشرها محمد بخيت رئيس النيابة وبإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، عن تورط الأول في إصدار شهادة للمواطن أسعد محمود جهلان بما يفيد اجتيازه امتحان محو الأمية وإجادته للقراءة والكتابة بالمخالفة للحقيقة وبدون وجه حق مما ترتب عليه إصدار شهادة محو الأمية للمواطن المذكور حال عدم استحقاقه الحصول عليها، وكذا تحدثه بأسلوب غير لائق قبل العاملين بفرع الهيئة بالبحر الأحمر خلال عام 2014 ، فيما اعتمد الثاني بوصفه رئيس الفرع نموذج استخراج شهادة محو الأمية للمواطن المذكور دون مراجعة البيانات المدرجة بها.
وأمرت النيابة إنفاذا للقانون بعدم ترقية المحالين حتى صدور حكم المحكمة التأديبية إعمالاً للمادة رقم 65 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذا عدم قبول استقالة المحالين أو إحالتهم للمعاش المبكر وذلك لحين صدور حكم في الدعوى إعمالا للمادة 70 من ذات القانون.
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