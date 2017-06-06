وزير الدفاع يصدّق على قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

كتب- مصطفى المنشاوي:

صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية " الحربية والبحرية والجوية والفنية العسكرية والدفاع الجوى وكلية طب القوات المسلحة والمعهد الفنى للقوات المسلحة ، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، دفعة أكتوبر 2017 .

وأكد اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم -، أن الشروط الخاصة للقبول بالكلية الحربية أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة أو الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبي بمجموع لا يقل عن 70 %، وألا يزيد السن فى أول نوفمبر 2017 على21 سنة ، وتقبل الكلية البحرية الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو الأزهرية القسم العلمي بشعبتيه ، شرط أن يحصل الطالب على 70 % فأكثر فى مادة الرياضيات فى الصف الثاني الثانوى ، بمجموع 70 % فأكثر.

وأضاف أبو إسماعيل إن "الكلية الجوية" تقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بقسميهما، وألا يزيد السن فى أول نوفمبر المقبل على 22 سنة ، بمجموع 60 % فأكثر، وبالنسبة للكلية الفنية العسكرية فتقبل الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى شعبة الرياضيات ، وكذلك الحاصلين على الثانوية الأزهرية والمعادلة من القسم العلمى شرط أن يحصل الطالب فى مادتي الفيزياء والرياضيات على 70 % فأكثر ، ومجموع كلى 92 % فأكثر ، وألا يزيد سن الطالب فى أول نوفمبر عن 21 سنة.

وأشار إلى أن "كلية الدفاع الجوى" تقبل الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى شعبة الرياضيات ، والحاصلين على الثانوية الأزهرية من القسم العلمي شرط أن يحصل الطالب على 70 % فأكثر فى مادتي الرياضيات والفيزياء ، بمجموع كلى 85 % فأكثر..فيما تقبل "كلية الطب للقوات المسلحة" الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي شعبة العلوم ، والثانوية الأزهرية القسم العلمى ، بمجموع 97 % فأكثر.

وأوضح مدير الكلية الحربية أن "المعهد الفنى للقوات المسلحة" يقبل الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي بشعبتيه ، والثانوية الأزهرية القسم العلمى، بمجموع 65 % فأكثر، وشهادات الثانوية الصناعية نظام الثلاث والخمس سنوات من المدارس التابعة للتربية والتعليم أو التعليم المزدوج بوزارة الإنتاج الحربي فقط أو معهد دنبسكو بمجموع 75 % فأكثر، شرط أن تكون التخصصات هى الميكانيكا والكهرباء فقط، كما يقبل الحاصلين على شهادات أعلى فى المجال الهندسي والتكنولوجي ، ألا يتخطى سن الطالب 23 سنة.

وأشار اللواء جمال أبو إسماعيل إلى أن الشروط العامة للقبول هى أن يكون الطالب ووالداه وأجداده (جنسية مصرية) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أية جنسية أخرى، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقاً للشروط والمجموع الذى يحدده مكتب تنسيق القبول للكليات والمعاهد العسكرية، وألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيدا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد.

وأضاف " ومن الشروط العامة أيضا أن يكون الطالب قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح، ويكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف، ويشترط على الطالب المتقدم للكيات والمعاهد العسكرية أن يكون غير متزوج أوسبق له الزواج ولا يكون قد استقال أو فصل تأديبيا من أية كلية، معهد عسكري، مدرسة عسكرية، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية".

وتابع" ومن الشروط ألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم "الكلية الجوية فقط يسمح للطول بأقل من 170 سم وحتى 158 سم كحد أدنى"، أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى ذات الدفعة المتقدمة في نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية أثناء الاختبارات،وأن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم اجتيازه الاختبارات، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة بنجاح من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى،وأن يجتاز الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية، وكشف الهيئة وفقاً لتقييم لجنة الاختبار.

ومن بين الشروط العامة أن يجتاز الطالب اختبار العرض الطبى العام والتحاليل الطبية، وأن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية بالتضامن مع والده أو ولى أمره بالالتزام الكامل بشروط التقدم للكليات والمعاهد العسكرية، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالمعهد الفنى للتمريض بارتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهد بإقرار كتابى بذلك.

وأوضح مدير الكلية الحربية أن أماكن سحب الملفات سيتم من خلال 3 مكاتب للتنسيق وهى بالكلية الحربية اعتبارا من 11 يونيو الجارى ، ومكتب تنسيق بنادى الفتح الاجتماعى بالمنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية ومكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية اعتبارا من الخميس 27 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه تم إضافة مرحلة الكشف الطبي على الطلاب بمستشفى مصطفى كامل العسكري بالأسكندرية، تيسيراً على الطلاب المتقدمين من محافظة الأسكندرية والمحافظات المجاورة.

وأشار إلى أنه تم توضيح وشرح الاختبارات على الموقع الإلكتروني: "https://tansiq.mod.gov.eg"، كما تم تحديث أسلوب إعلان نتائج الاختبارات بإرسال النتائج للطلبة على أرقام المحمول المدونة بالملف عن طريق رسائل sms ، بدلا من التردد على الكلية أو من خلال الاستعلام الصوتي على رقم 16683.

وفيما يتعلق بالمزايا الخاصة بطلاب الكليات والمعاهد العسكرية..يتمتع طلبة الكليات العسكرية بمميزات عديدة، وهى -الرعاية الطبية الكاملة المتقدمة و تقوم بها مستشفى الكليات العسكرية و مستشفيات القوات المسلحة.

- مزاولة الأنشطة الرياضية والعلمية لتنمية مهارات الطالب.

- ممارسة النشاط الرياضي في جميع الألعاب والسماح للطلاب البارزين رياضيا الذين يمثلون الأندية والمنتخبات القومية بالخروج للاشتراك مع فرقهم.

- إيفاد الطلاب الأوائل لبعثات علمية بالدول الصديقة.

- الاشتراك في مشروع إسكان القوات المسلحة بما يحقق لك الحصول على مسكن مناسب بعد التخرج.

- الاستفاده من مشروع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة والذي يقوم على توفير احتياجات القوات المسلحة.

- الرعاية الاجتماعية للطالب خلال فترة دراسته وبعد تخرجه والعمل على حل مشاكله بأسلوب حضاري.