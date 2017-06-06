بيليرين: سعيد باهتمام برشلونة بالتعاقد معى

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أبدى الإٍسباني هيكتور بيليرين، الظهير الأيمن لنادي أرسنال الإنجليزي، سعادته باهتمام فريق برشلونة لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بيليرين، ردًا على بقاءه في أرسنال: " أنت لا تعرف ماذا سيحدث مستقبلاً، عندما تنتهي الأجازة سأعود للأرسنال ثم لنرى ماذا سيحدث، أنا مرتبط بالأرسنال، ورغم تجديد فينجر فقد أبقى مع أى مدرب آخر لأن لدي عقد معهم، وأنا وعديد من اللاعبين سُعداء بتجديد عقد فينجر، نعم لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا لكننا أيضاً نلعب في بطولة كبيرة وهامة".

وفيما يخص العودة لبرشلونة، أجاب بيليرين: " لطيف أن يهتم بي برشلونة، أنا نشأت هناك منذ كنت طفلاً، لكن حتى هذه اللحظة لا أعرف شئ عن الذهاب لبرشلونة، وأنا لاعب للأرسنال، وإهتمام برشلونة بي هذا شئ يُسعدني كثيراً،.لكن الرحيل عن الأرسنال أمر لا يعود لي وحدي".

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وردًا على سؤال بالحديت مع أحد المسؤولين في أرسنال للرحيل، أجاب: " لا، لم أتحدث إلى أي شخص والنادي لم يُبلغني بشئ حتى الآن ولايوجد إتصالات حتى الآن".

يشار إلى أن الدولي الإسباني صاحب الـ22 عامًا، يعد على رأس اولويات نادي برشلونة لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.