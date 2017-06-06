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28 أغسطس.. الحكم في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص

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مصراوي Masrawy

28 أغسطس.. الحكم في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين وقبرص

12:12 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

28 أغسطس.. الحكم في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، لإلغاء قرار المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، للحكم بجلسة 28 أغسطس المقبل.

وسبق وأن تقدم إبراهيم يسرى بدعوى مماثلة بذات الطلبات، وقضت محكمة القضاء الإداري في 2013 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر تلك الدعوى، معتبرة قرار توقيع مصر على الاتفاقية عملا من أعمال السيادة، إلا أنه وعقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة ، ليعود يسري ويقيم دعوى جديدة طالب فيها ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.

وكرر يسري في دعواه الجديدة التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة 70 قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا . ‫

واتهمت الدعوى وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي، وقرر تسميته حقل "أفروديت"، ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبي، لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوى والتقريرين العلميين.

وأكدت الدعوى أن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر عام 2015.

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