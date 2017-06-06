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الداخلية: ضبط 3 ألاف شخص بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات خلال 6 أشهر فقط

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط 3 ألاف شخص بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات خلال 6 أشهر فقط

12:08 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

الداخلية: ضبط 3 ألاف شخص بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات خلال 6 أشهر فقط

كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران :

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية، من ضبط (30758) قضية إتجار وتعاطى في المواد المخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها ( 32438 ) متهماً خلال ٦ أشهر .

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي وجهات الوزارة المعنية خلال الفترة من 1/11/2016 حتى 20/5/2017 حملات أمنية علي مستوى الجمهورية، وأسفرت عن ضبط (30758) قضية " إتجار وتعاطى في المواد المخدرة "، بلغ عدد المتهمين فيها ( 32438 ) متهماً.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها، وكذا استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التي يتخذها الخارجين عن القانون مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية، ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجار تكثيف الجهود واستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.

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