كشف غموض سرقة مخزن "سكر وزيت" في القليوبية
كشف غموض سرقة مخزن "سكر وزيت" في القليوبية
12:21 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
القليوبية - أسامه علاء الدين:
كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض سرقة مخزن يحتوي كميات كبيرة من السكر والزيت والأرز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 عاطلين، جرى ضبطهم والمسروقات وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، بلاغًا من "محمد جمال البسطاويسى"، 45 عامًا، تاجر مواد غذائية بقليوب، بسرقة كمية من السلع الغذائية، عبارة عن كمية من السكر وزيت الطعام والأرز والمكرونة والسمن وأسطوانات بوتاجاز، من داخل المخزن المجاور للمحل الخاص به.
انتقل العقيد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، وجرى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم: "ي.ف"، 27 عامًا، و"إ.ق"، 18 عامًا، و"ي.ع" 19 عامًا، عاطلين، وبتقنين الإجراءات، واستهدافهم، تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الحادث عن طريق كسر باب المخزن.
ضبطت المسروقات المستولى عليها وهي، "141 كجم سكر، 47 زجاجة زيت طعام، 135 كليو جرام أرز، و111 كيلو جرام مكرونة، و13 علبة سمن إحجام مختلفة، و2 أسطوانة بوتاجاز"، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامي.
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