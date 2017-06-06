أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

كشف غموض سرقة مخزن "سكر وزيت" في القليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كشف غموض سرقة مخزن "سكر وزيت" في القليوبية

12:21 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

القليوبية - أسامه علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض سرقة مخزن يحتوي كميات كبيرة من السكر والزيت والأرز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 عاطلين، جرى ضبطهم والمسروقات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، بلاغًا من "محمد جمال البسطاويسى"، 45 عامًا، تاجر مواد غذائية بقليوب، بسرقة كمية من السلع الغذائية، عبارة عن كمية من السكر وزيت الطعام والأرز والمكرونة والسمن وأسطوانات بوتاجاز، من داخل المخزن المجاور للمحل الخاص به.

انتقل العقيد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، وجرى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم: "ي.ف"، 27 عامًا، و"إ.ق"، 18 عامًا، و"ي.ع" 19 عامًا، عاطلين، وبتقنين الإجراءات، واستهدافهم، تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الحادث عن طريق كسر باب المخزن.

ضبطت المسروقات المستولى عليها وهي، "141 كجم سكر، 47 زجاجة زيت طعام، 135 كليو جرام أرز، و111 كيلو جرام مكرونة، و13 علبة سمن إحجام مختلفة، و2 أسطوانة بوتاجاز"، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خفراء يقيدون عاملًا ويصورونه بملابس نسائية في القليوبية

    خفراء يقيدون عاملًا ويصورونه بملابس نسائية في القليوبية

    أخبار
  • ضبط سيدتين حاولا إدخال

    ضبط سيدتين حاولا إدخال "حشيش" لمحتجزين بقسم ثاني شبرا الخيمة

    أخبار
  • أجهزة الأمن تكشف غموض اختفاء ربة منزل طوخ بعد قطع أهلها الطريق

    أجهزة الأمن تكشف غموض اختفاء ربة منزل طوخ بعد قطع أهلها الطريق

    أخبار
  • النيابة تأمر بضبط وإحضار 23 شخصًا في واقعة قطع

    النيابة تأمر بضبط وإحضار 23 شخصًا في واقعة قطع "زراعي القليوبية"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • موقع إسرائيلي يكشف

    موقع إسرائيلي يكشف "كلمة السر" في قطع العلاقات مع قطرأخبار

  • المركزي المصري يوضح موقف بنك قطر الوطني بعد مقاطعة الدوحة

    المركزي المصري يوضح موقف بنك قطر الوطني بعد مقاطعة الدوحةأخبار

  • ناصر القصبي معلقا على قطع العلاقات مع قطر: اليد تُبتر لو فسدت

    ناصر القصبي معلقا على قطع العلاقات مع قطر: اليد تُبتر لو فسدتفنون

  • الخارجية القطرية: قطر ترفض

    الخارجية القطرية: قطر ترفض "الوصاية" عليهاأخبار

  • حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحة

    حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحةأخبار

  • الفيفا يصدر بيانا عن أزمة قطع العلاقات مع قطر ومصير مونديال 2022

    الفيفا يصدر بيانا عن أزمة قطع العلاقات مع قطر ومصير مونديال 2022

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - الرياضة في رمضان ليها شكل تاني مع أخصائية تغذية الرياضيين منى الشهاوي

ملاعب ONsport - الرياضة في رمضان ليها شكل تاني مع أخصائية تغذية الرياضيين منى الشهاوي

ملاعب ONsport - الرياضة المصرية تتحد ضد قطر وتؤيد المقاطعة

ملاعب ONsport - الرياضة المصرية تتحد ضد قطر وتؤيد المقاطعة

8 الصبح - الرياضة تتصدر المشهد .. وأندية مصر والمعلقين الرياضيين يقاطعون قنوات قطر الرياضية

8 الصبح - الرياضة تتصدر المشهد .. وأندية مصر والمعلقين الرياضيين يقاطعون قنوات قطر الرياضية

وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه بعد تصدره بطولة إفريقيا

وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه بعد تصدره بطولة إفريقيا