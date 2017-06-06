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طلاب مدرسة "المقريزي" يؤكدون سهولة امتحان "اللغة الأجنبية الثانية"

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مصراوي Masrawy

طلاب مدرسة "المقريزي" يؤكدون سهولة امتحان "اللغة الأجنبية الثانية"

12:18 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

كتبت- ندى الخولي:

طالبان جالسان على الرصيف.. بجوارهما ٥ طلاب أحدهم يجلس على سيارة متوقفة وفي يده "ملزمة". يرتفع ضجيجهم حينًا، وتعلو ضحكاتهم حينًا، ويتبادلون والإجابات فيما بينهم.

هكذا كان حال الطلاب صباح اليوم، الثلاثاء، أمام مدرسة المقريزي بشارع الخليفة المأمون، بعد آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وأبدى طلاب ارتياحهم لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، لكنه "لا يخلو من التكّات" على حد قولهم.

وقال أحمد حسن، إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، إلا أن صديقه سخر منه "الواد دا دحيح وبيذاكر من ورانا".

فيما اشتكى أحد الطلاب من تعدد صفحات "البوكليت"، معبرًا أن تلك هي الإشكالية الوحيدة التي تخوف منها قبل الامتحان.

يتسائل أحدهم ساخرًا "بتراجع إيه يابني! ما اللي اتحل اتحل خلاص". فيرد آخر "هو المِستر كان قالنا إجابة دي إيه"، بينما يشير بإصبعه نحو سطر في "ملزمة" اللغة الأجنبية في يده، فيصيح آخر "يابني ارمي الملزمة دي من إيدك بقى".

وتنوعت إجابات الطلاب، ردًا على سؤال "مصراوي"، وهو "تدي لنفسك كام في الامتحان"، فتككرت إجابة "ماحدش بيقفل اللغات"، وتنوعت باقي الدرجات قريبًا وبعيدًا عن الدرجة النهائية، وجاءت إجابة واحدة صادمة "لو نجحت هعمل فرح".

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام الامتحانات، امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد.

يصل عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام إلى 592 ألف طالب وطالبة، وتستمر الامتحانات، حتى 24 يونيو المقبل.

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مصراوي Masrawy

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