الأرصاد: طقس غدًا الأربعاء شديد الحرارة على أنحاء الجمهورية

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان صحفي، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد ، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 28 41

الإسكندرية 23 36

مطروح 21 33

بورسعيد 23 31

دمياط 23 31

بلطيم 21 34

الإسماعيلية 23 40

السويس 24 39

العريش 16 34

نخل 16 38

طابا 19 38

الطور 27 37

مرسى علم 29 36

الغردقة 30 41

شرم الشيخ 30 39

رفح 15 33

كاترين 17 32

سيوة 28 44

المنيا 25 41

الفيوم 26 42

رأس سدر 24 40

أبوسمبل 27 42

وسط الدلتا 27 40

أسيوط 28 43

سوهاج 25 44

الأقصر 26 45

أسوان 27 44

شلاتين 25 38

حلايب 28 36

الوادى الجديد 26 44

قنا 26 45

نويبع 26 39

السلوم 22 34