مجازاة 31 من العاملين بمديرية الإسكان بالشرقية بسبب "التزويغ"
مجازاة 31 من العاملين بمديرية الإسكان بالشرقية بسبب "التزويغ"
12:00 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، مجازاة 31 من العاملين بديوان عام مديرية الإسكان، بخصم 3 أيام من راتب كل منهم؛ بسبب ما وصفه خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، ومغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وذلك بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.
وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على مقر ديوان عام مديرية الإسكان بالشرقية، حيث تبين عدم تواجد 31 من العاملين بالمديرية، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وبالعرض على المحافظ، أمر بخصم 3 أيام من الراتب لكلٍ منهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيالهم.
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