​التعليم: استبعاد رئيس لجنة امتحانات الثانوية بـ"المنيرة الإعدادية" والتحفظ عليه

كتبت-ياسمين محمد:

قررت وزارة التعليم، الثلاثاء، استبعاد رئيس لجنة "المنيرة" الإعدادية بالقاهرة، عن أعمال الامتحانات لارتكابه مخالفة أثناء امتحان اللغة الثانية الذي أداه طلاب الثانوية، اليوم الثلاثاء.

وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن رئيس اللجنة طلب كراسات امتحانية، تفوق عدد طلاب المدرسة، لذا تم استبعاده وتعيين آخر على الفور.

وأضاف عبدالحكم، في تصريحات صحفية، أن رئيس اللجنة المستبعد لن يغادر المدرسة إلا بعد انتهاء امتحانات اليوم ضمانًا لسريتها.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام الامتحانات، امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد.

ووصلت الصناديق الحاوية للكراسات الامتحانية، إلى المدارس في تمام الساعة 8:30 صباحًا، بحسب تعليمات الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة.

وفتحت لجان السير، أبوابها أمام الطلاب في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، حتى يتسنى تفتيش الطلاب وبدء الامتحان في موعد المقرر الساعة التاسعة صباحًا.