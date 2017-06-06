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29 أغسطس.. الحكم في إلغاء قرار منع سفر نجلتي خيرت الشاطر

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مصراوي Masrawy

29 أغسطس.. الحكم في إلغاء قرار منع سفر نجلتي خيرت الشاطر

11:59 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

29 أغسطس.. الحكم في إلغاء قرار منع سفر نجلتي خيرت الشاطر

خيرت الشاطر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى فاطمة ومريم خيرت الشاطر، نجلتي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر، للحكم بجلسة 29 أغسطس المقبل.

قالت الدعوى رقم ٥٠٥٢٨ / ٧٠٢٧٨ لسنة 70 قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية بصفته، إن الطاعنة لم ترتكب أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضايا وليس لها أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.

وأضافت أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب.

وأوضحت أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية ولم يمكن الإطلاع عليها ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر.

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