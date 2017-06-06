52 نائبًا يطالبون «المحاسبات» بفحص القروض والمشاريع الأجنبية بوزارة البيئة

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تقدمت النائية شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إلي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، طبقاً لنص المادة 346 من اللائحة، وموقع من عدد 52 نائب من نواب المجلس، وذلك بشأن تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير يتضمن فحص المنح والقروض والاتفاقيات والمشاريع الأجنبية الخاصة بوزارة البيئة والأجهزة التابعة لها.

وتابعت: «جهاز شئون البيئة وجهاز المخلفات، طالبا بفحص القروض والاتفاقيات والمشاريع وبيان وضعها التنفيذى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع إداره المخلفات الصلبه، والتخلص من المخلفات العضوية الثابتة، وحمايه البيئه للقطاع الخاصPPSI ، والنقل المستدام، والنقل الحضرى، وإعاده شحن الخزان الجوفى بالنوباريه الجديدة، والتحكم فى التلوث الصناعى، والإداره المتكاملة للمنطقة الساحلية فى الأسكندريه ، و الدعم المؤسسى لبروتوكول مونتريال، و المشروع التجريبى لاستبدال الشجارات، و الكتله الحيويه».

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وطالبت فراج، الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص جميع المشاريع القائمة والمنتهية والتى دخلت حيز العمل منذ 2012 وحتي يومنا هذا، لوجود شبهة خلل مالى و فساد إدارى فى هذه الجهه تؤدى إلى اهدار المال العام، والتربح من الوظيفه العامه-بحسب قولها.

وطالبت النائبة في طلبها الموقع من 52 نائب أن يشمل فحص الجهاز العديد من الأمور الهامة وهى :كشف للمشروعات على مستوى القطاعات و الادارات يوضح الاعتماد و المنصرف و الرصيد و نسبه الصرف و التنفيذ.