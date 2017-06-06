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وكيل «زراعة البرلمان» يطالب الدول العربية بقطع علاقتها مع قطر

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وكيل «زراعة البرلمان» يطالب الدول العربية بقطع علاقتها مع قطر وكيل «زراعة البرلمان» يطالب الدول العربية بقطع علاقتها مع قطر

التحرير

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قال النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قرار قطع والسعودية والامارات والبحرين واليمن علاقتها الدبلوماسية مع قطر تأخر كثيرا، خاصة بعد ما تأكد الجميع من أن دويلة قطر هى الراعى الأولى للإرهاب فى المنطقة العربية.

وأضاف موسى، فى تصريح له أن تأخر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر قد يكون السبب فيه هو منح دويلة قطر فرصة للتراجع عن سياستها الداعمه والممولة للتنظيمات الإرهابية فى المنطقة العربية، مشيرًا إلى ان قطر لم تستوعب الدرس ولم يكون لديها من الحنكه للتراجع عن دعمها للإرهاب.

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وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، من كل الدول العربية أن تحذو حذو الـ6 دول العربية التى قررت قطع العلاقات مع قطر، من أجل حصارها والتضييق عليها، فلايمكن لها أن تتحكم فى مصير ومستقبل المنطقة العربية.
 

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التحرير

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