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التعليم العالي: الطلبة القطريين ولادنا.. ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي

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التعليم العالي: الطلبة القطريين ولادنا.. ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي التعليم العالي: الطلبة القطريين ولادنا.. ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي

التحرير

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قال الدكتور حسام الملاحي، مساعد أول وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لن يؤثر سلبًا على الطلاب القطريين الوافدين للدراسة في .

وأوضح الملاحي، في تصريحات صحفية، أن الطلبة الوافدين من قطر يبلغ عددهم 1738 طالبًا بالجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، بخلاف الطلبة الدارسين بالكلية الحربية وكلية الشرطة، مشيرًا إلى أن أوضاعهم منتظمة ويؤدون امتحاناتهم بجامعاتهم، بينما يؤدي 3 آلاف طالب مصري امتحانات الثانوية العامة بالمكتب الثقافي بدولة قطر، ويحظون بمتابعة الوزارة.

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وأضاف: «الطلبة القطريين ولادنا وفي ضيافتنا»، لافتًا إلى أنهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وأن هناك تعليمات واضحة من المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعدم المساس بالطلبة الوافدين.

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التحرير

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