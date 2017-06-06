التعليم تعترف بتسريب امتحان «الفرنساوي».. وتؤكد: حددنا المتورطين

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تداولت صفحة «شاومينج يغشش ثانوية عامة»، صورًا أعلنت تسريبها من داخل لجان امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، الذي يؤديه طلبة وطالبات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء.

وقالت «شاومينج» فى منشور لها، بثته عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «الحمد لله تم التعامل مع الامتحانات بخير».

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من جهتها اعترفت وزارة التربية والتعليم بصحة الأجزاء المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتطبيق واتساب، وصحة الصور التى يتم تداولها، والخاصة بامتحان اللغة الفرنسية، بعد تسريبها من داخل اللجان بعد دقائق من توزيعها على الطلبة.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الصور الخاصة «ببوكليت اللغة الفرنسية» صحيحة، وإن الوزارة تمكنت من تحديد الطالبين المتورطين فى تصوير الأسئلة، وتبين أنهما من لجنتين بمحافظة سوهاج، ووصف ما حدث بأنه غش إلكترونى، وليس تسريبًا.