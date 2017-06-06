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بالصور.. تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية

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بالصور.. تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالصور.. تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية

التحرير

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تداولت صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»، عددًا من الصور الملتقطة لنماذج البوكليت الخاصة باللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، والألمانية، والإيطالية»، عبر مجموعة دشنوها على تطبيق «واتساب».

واستعانت «شاومينج» بعدد من الطلبة الذين تمكنوا من تصوير النماذج داخل الامتحان، عقب مرور 5 دقائق من توقيت بداية اللجان، وطالبوا بحلها وموافاتهم بالحل قبل انتهاء الوقت المخصص للإجابة.

من جهته قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لـ «التحرير» إن الوزارة تتحقق من تلك النماذج المسربة، ومطابقتها بالامتحان الأصلى، تمهيدًا لاتخاذ اللازم حيال أية مخالفات يثبت وجودها.

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التحرير

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