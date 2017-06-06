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مصرع شاب بعد تلقيه عدة طعنات من مجهولين في بورسعيد

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مصرع شاب بعد تلقيه عدة طعنات من مجهولين في بورسعيد مصرع شاب بعد تلقيه عدة طعنات من مجهولين في بورسعيد

التحرير

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استقبلت مستشفى الحميات ببورسعيد جثة شاب مطعون بمنطقة البطن والصدر بينهم طعنتين نافذتين بالقلب، على إثرهما فارق الحياة.

كان اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بطعن المجني عليه "السيد بسيوني محمد بسيوني ٢١ عامًا" بعدة طعنات بمنطقة القلب والصدر على إثر قيام مجهولين بالتعدي عليه بعدة طعنات حتى فارق الحياة.

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على الفور توجهت قوة من مباحث قسم شرطة الضواحي للتعامل مع البلاغ والوقوف على أسباب الحادث وسرعة ضبط الجناة.

تم استدعاء النيابة لمعاينة مسرح الجريمة، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حميات بورسعيد.

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التحرير

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