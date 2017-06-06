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برلمانية: تأخر انضمام بعض الدول العربية لقرار قطع العلاقات مع قطر لعدم اقتناعهم

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برلمانية: تأخر انضمام بعض الدول العربية لقرار قطع العلاقات مع قطر لعدم اقتناعهم برلمانية: تأخر انضمام بعض الدول العربية لقرار قطع العلاقات مع قطر لعدم اقتناعهم

التحرير

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وصفت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، قرار  قطع والسعودية والامارات والبحرين واليمن علاقتها الدبولماسية مع قطر بالتاريخى وتأخر كثيرا، لافتة إلى أن قطر ترعى الإرهاب و تموله وتحميه وتدافع عنه.

وأضافت الهواري، فى تصريح لها  أن وقوف 6 دول عربية ضد  قطر يدل على إتحاد تلك الدول العربية ضد القوى الارهابية أمام العالم، مشيرة إلى أن هذا  القرار التاريخى سيدفع الشعب القطرى للقيام بإحتجاجات و ثورات ضد النظام القطرى الذى يحمى الإرهاب. 

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وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدم إنضمام بعض الدول العربية لهذا القرار التاريخى ضد قطر قد يكون لسببين إما أن تكون هذه الدول تأخرت فى إقتناعها بالقرار نفسه، وإما أن بعض هذا الدول لديها من الحكمة التى تجعلها قادره على أن تهدى قطر للطريق الصواب للعدول عن سياستها الداعمة للإرهاب.

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التحرير

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