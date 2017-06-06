طلب إحاطة بتجميد عضوية قطر من جامعة الدول العربية

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تقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير الخارجية حول الممارسات القطرية إزاء الدول العربية.

وقال الخولي، فى طلبه إن هذه الدويلة اعتادت خلال السنوات الماضية على استخدام سلاح الإرهاب والمال والإعلام لتدمير المجتمعات العربية وإحداث فتن داخلها، مشيرًا إلي أن قطر تحولت لورم سرطانى يسعى لشرذمة الدول العربية من أجل أن تصبح دولة كبيرة وسط الدويلات العربية.

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وطالب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من وزارة الخارجية أنه فى ظل عضوية مصر فى مجلس الأمن والجامعة العربية، بالعمل مع أشقائها العرب على تجميد عضوية قطر بجامعة الدول العربية، وأن تكثف من تحركاتها على الصعيد الدبلوماسي مع شركائها الدوليين، لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات من شأنها معاقبة قطر علي جرائمها في رعاية ودعم وتمويل الإرهاب.

