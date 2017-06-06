مطعم يبيع مخدرات للزبائن في علب البيتزا

كتب - هشام عواض:

ابتكر عاملان في مطعم بيتزا شهير بأمريكا طريقة غريبة من نوعها لترويج المخدرات لزبائنهم، وهي عن طريق علب البيتزا.

وذكرت السلطات في ولاية واشنطن أن العاملين في مطعم بيتزا شهير، يبيعيون الكوكايين في المطعم ويقومان بإيصاله للزبائن داخل علب البيتزا، بحسب موقع "upi".

وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة كينج، إن خمسة أشخاص من بينهم عاملان في مطعم شهير للبيتزا اعتقلوا يوم الجمعة كجزء من عملية أمنية استمرت ستة أشهر.

وأضاف مكتب رئيس الشرطة، أن التحقيق بدأ في ديسمبر عندما تلقى المحققون معلومات حول بيع الكوكايين في مطعم للبيتزا في ساماميش.

وتابع: "أرسلنا محققين سريين إلى المطعم، وهناك تمكن المخبرون من إقامة علاقة مع اثنين من مروجي المخدرات، وعن طريقهما تمكن المخبرون من الوصول إلى أشخاص آخرين ضالعين في تجارة المخدرات".

وأكد المحققون أن اثنين من العمال في مطعم البيتزا كانا يتعاطيان الكوكايين ويبيعانه أثناء العمل، ويسلمان المخدرات في علب البيتزا في موقف سيارات المطعم.

وقالت إدارة المطعم، في بيان لها "نحن لا نتسامح مطلقًا مع هذا النوع من السلوك غير القانوني، ولدى اكتشافنا أمر الموظفين المتورطين قمنا بطردهما من العمل".

واعتقلت الشرطة العاملين صباح يوم الجمعة، حيث كشفوا عن كمية من الكوكائين مخبأة داخل مصرف للماجري في المطعم. كما قامت الشرطة بتفتيش مواقع أخرى فى ساماميش وبيليفو يوم الجمعة كجزء من التحقيق.

وأدت عمليات التفتيش إلى ضبط مبلغ 28000 دولار نقدًا، وسيارة، وأدوية تحتوي على موادة مخدرة.