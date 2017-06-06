بالصور.. مدير أمن القليوبية يتفقد لجان تأمين امتحانات الثانوية العامة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تفقد اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، يرافقه العميد عصام الغزالي، مدير العلاقات العامة بمديرية أمن القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، خدمات تأمين امتحانات الثانوية العامه بالمحافظة، حيث تفقد عمليات التامين امام عددا من اللجان.

وأكد مدير أمن القليوبية، على استنفار جميع الخدمات وملاحظة الحالة الأمنية على مدى اليوم ومتابعة سير الامتحانات باستمرار.

وشدد مدير الأمن على الخدمات الأمنية، بحسن معاملة المواطنين.

كانت مديرية التعليم بالقليوبية، أعلنت أن 39 ألفا و731 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 81 لجنة امتحانات في 12 إدارة تعليمية.

وأشار طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية وتأكيد توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وتوفير كل المتطلبات داخل اللجان والتنسيق مع كل الأجهزة والمديريات للخروج بالامتحانات بالشكل المرضى للطلاب وذويهم.

وأوضح عجلان أنه جرى تجهيز 24 استراحة للملاحظين باللجان من المعلمين القادمين من خارج المحافظة تم تجهيزها على أكمل وجه وتوفير كل سبل الراحة للملاحظين المنتدبين للعمل باللجان.

وأكد أنه جرى إعداد خطة كاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بداية من وصول أوراق الأسئلة والإجابة ونقلها إلى اللجان الرئيسية والفرعية ثم إعادتها إلى المقر الرئيسي، وكذلك تأمين المراقبين ومقر التصحيح وأماكن إقامة الملاحظين المنتدبين.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة، يؤدون اليوم الثلاثاء، امتحاني (اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد) بنظام البوكليت لأول مرة.