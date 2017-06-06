السعودية تلغي رخصة الخطوط القطرية الجوية وتغلق مكاتبها بالمملكة
السعودية تلغي رخصة الخطوط القطرية الجوية وتغلق مكاتبها بالمملكة
11:37 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
السعودية
القاهرة – (مصراوي):
ألغت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الثلاثاء، جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، وسحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية.
ودعت الهيئة عبر بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.
وقطعت 6 دول عربية هي مصر السعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا إضافة إلى جزر المالديف ومورشيوس علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد اتهام الدوحة بالتدخل في شؤونهم الداخلية ودعم الإرهاب.
وقررت الدول العربية المقاطعة حظر جميع الرحلات الجوية من وإلى الدوحة بالإضافة إلى إعلاق الموانئ والمنافذ البرية.
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