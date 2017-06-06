أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس السوداني يجري اتصالا مع أمير الكويت في مسعى لاحتواء الأزمة مع قطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس السوداني يجري اتصالا مع أمير الكويت في مسعى لاحتواء الأزمة مع قطر

11:31 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

الرئيس السوداني يجري اتصالا مع أمير الكويت في مسعى لاحتواء الأزمة مع قطر

الخرطوم - (د ب أ):

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير الليلة الماضية اتصالا مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن احتواء الأزمة بين دولة قطر، وكل من والإمارات والبحرين ومصر واليمن.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا) فإن "أمير دولة الكويت طمأن الرئيس البشير بأنه سيغادر إلى المملكة العربية السعودية لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والقيام بمساعٍ لاحتواء الأزمة مع دولة قطر ومحاولة ترتيب البيت العربي درءا للمخاطر التي تحيط بالعالم العربي والإسلامي" .

وأصدرت الخارجية السودانية مساء أمس بيانا صحفيا، أعربت فيه عن بالغ قلقها لما وصفته بـ"التطور المؤسف بين دول عربية شقيقة وعزيزة على قلوب السودانيين والأمة العربية جمعاء" .

ودعت "إلى تهدئة النفوس والعمل على تجاوز الخلافات بما هو معروف من حكمة وحنكة وحرص على مصالح دول وشعوب الأمة العربية" .

وأعرب السودان، في بيان الخارجية، عن استعداده الكامل "لبذل كل جهوده ومساعيه مع كافة الأشقاء لتهدئة النفوس ووقف التصعيد وإصلاح ذات البين، بلوغاً لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بما يحقق المصالح العليا لشعوب المنطقة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجزائر تحث دول الخليج ومصر على الحوار لحل الخلافات

    الجزائر تحث دول الخليج ومصر على الحوار لحل الخلافات

    أخبار
  • أبوظبي تدعو للعمل على

    أبوظبي تدعو للعمل على "خريطة طريق مضمونة" لإعادة العلاقات مع قطر

    أخبار
  • السعودية: قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر جاء حماية للأمن الوطني من الإرهاب والتطرف

    السعودية: قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر جاء حماية للأمن الوطني من

    أخبار
  • حزب فرنسي يدعو ماكرون لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

    حزب فرنسي يدعو ماكرون لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "خلود وإيهاب".. حكاية زوجين فرقهما قطع العلاقات "المصرية القطرية"أخبار

  • موقع إسرائيلي يكشف

    موقع إسرائيلي يكشف "كلمة السر" في قطع العلاقات مع قطرأخبار

  • هل

    هل "أبو تريكة" ضمن المطلوبين أمنيًا من دولة قطر؟أخبار

  • عمرو أديب يعرض صورة كارثية من قطر بعد 12 ساعة من المقاطعة

    عمرو أديب يعرض صورة كارثية من قطر بعد 12 ساعة من المقاطعةأخبار

  • بعد قطع العلاقات.. قصة مصري غادر عمله في قطر دون رجعة

    بعد قطع العلاقات.. قصة مصري غادر عمله في قطر دون رجعةأخبار

  • أمير الكويت يتلقى رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين

    أمير الكويت يتلقى رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفينأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

حوار| الطبلاوى: أنتظر التكريم من السعودية.. ومبارك ظلمه أهله

حوار| الطبلاوى: أنتظر التكريم من السعودية.. ومبارك ظلمه أهله

الأخبار - السعودية : قطع العلاقات مع قطر بسبب تحريضها على شق الصف الداخلي السعودي

الأخبار - السعودية : قطع العلاقات مع قطر بسبب تحريضها على شق الصف الداخلي السعودي

الأخبار - مسؤولون خليجيون : أمير الكويت فى السعودية اليوم لإجراء محادثات مع الملك سلمان بشأن قطر

الأخبار - مسؤولون خليجيون : أمير الكويت فى السعودية اليوم لإجراء محادثات مع الملك سلمان بشأن قطر