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أردوغان يجري سلسلة اتصالات على صلة بالتطورات مع قطر

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مصراوي Masrawy

أردوغان يجري سلسلة اتصالات على صلة بالتطورات مع قطر

11:26 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

أردوغان يجري سلسلة اتصالات على صلة بالتطورات مع قطر

الرئيس رجب طيب أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء اليوم الثلاثاء بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من القادة على خلفية الأزمة بين قطر وعدد من الدول، وذلك أملا في أن يتم حل الخلافات.

ومن المعروف أن تركيا تربطها علاقات وثيقة مع قطر في العديد من المجالات، من أبرزها التعاون بشأن سوريا والعلاقات التجارية.

وأجرى أردوغان اتصالات بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأجرى أيضا اتصالا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي تشير التقارير إلى قيامه بجهود وساطة بين الجانبين.

ولم يجر أردوغان اتصالات مع أي من الإمارات ومصر.

وكان إبراهيم قالين المتحدث باسم أردوغان أعرب عن أمله في أن تعيد الدول تقييم علاقاتها على أساس التضامن والوحدة وتجنب الشائعات.

وكانت والبحرين والإمارات واليمن ومصر أعلنت أمس قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بدعم "الإرهاب" والتدخل في شؤون هذه الدول.

وردت قطر بإبداء أسفها واستغرابها إزاء قطع العلاقات معها، وشددت على أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

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