اليابان تعيد تشغيل مفاعل نووي مثير للجدل رغم المخاوف إزاء السلامة

طوكيو - (د ب أ):

تمت إعادة تشغيل مفاعل نووي مثير للجدل على ساحل بحر اليابان اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت الشركة المشغلة، رغم المخاوف المستمرة حول السلامة .

وقالت شركة كانساي للطاقة الكهربائية في بيان إنه تمت إعادة تشغيل المفاعل رقم 3 في محطة تاكاهاما للطاقة النووية في مقاطعة فوكوي (400 كيلومتر غرب طوكيو(.

وكان المفاعل رقم 3 وأيضا المفاعل رقم 4 في المحطة نفسها قد أغلقا في مارس 2016 بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة ، وذلك بناء على إنذار قضائي أصدرته محكمة أوتسو الجزئية.

وجاء الأمر القضائي رغم أن المفاعلين قد أوفيا بقواعد السلامة، والتي تم تحديثها في أعقاب حادث الانصهار الذي شهدته محطة فوكوشيما دايتشي جراء زلزال وتسونامي عام 2011، وهو أسوأ كارثة نووية في اليابان.

ومع ذلك ألغت محكمة أوزاكا العليا أمر المحكمة الأقل في الدرجة في مارس الماضي. وتمت إعادة تشغيل المفاعل رقم 4 بالفعل في منتصف الشهر الماضي.

ومن بين إجمالي 42 مفاعلا يابانيا قابلين للتشغيل، كان هناك أربعة مفاعلات فقط عاملة الأسبوع الماضي.

وكانت المفاعلات النووية توفر نحو 30% من إنتاج اليابان من الطاقة الكهربائية قبل كارثة عام 2011 .

وتسبب الزلزال وموجة المد العاتية (تسونامي) في تعطل أجهزة التبريد ومن ثم حدوث انصهار في ثلاثة من مفاعلات محطة فوكوشيما دايتشي .