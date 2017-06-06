سقوط عصابة سرقة سيارات "السوزوكي" في أكتوبر
سقوط عصابة سرقة سيارات "السوزوكي" في أكتوبر
11:33 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
سيارات سوزوكي-ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأكتوبر.
وردت معلومات للعقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، مفادها أن عاطل يدعى "خالد أ."، 35 عاما، سبق اتهامه في 17 قضية، يتزعم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة السيارات بالاشتراك مع 4 آخرين من أرباب السوابق.
وأشارت تحريات المقدم محمد أبو القاسم، وكيل الفرقة، إلى أن المتهمين يتخذون من دائرة قسم أول أكتوبر مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وخاصة سرقة سيارات "سوزوكي فان".
وأعد اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباخث الجيزة، خطة محطمة للإيقاع بالمتهمين، وتمكنت مأمورية بقيادة الرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث الشيخ زيد، ومعاونه النقيب محمد المسلمي، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة.
وأمام العميد عصام فتحي، مساعد مدير قطاع أكتوبر، أقر المتهمون بارتكاب 10 وقائع، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم للمسروقات، وأمكن ضبطها لدى عملائهم.
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