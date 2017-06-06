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الشرطة تلقي القبض على لاعب منتخب تشيلي

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الشرطة تلقي القبض على لاعب منتخب تشيلي الشرطة تلقي القبض على لاعب منتخب تشيلي

التحرير

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أعلنت الشرطة المحلية في تشيلي، إلقاء القبض على اللاعب ايوجينيو مينا، لاعب نادي ريسيفي البرازيلي، ومنتخب تشيلي، الذي سيشارك في بطولة كأس القارات في روسيا، بسبب قيادة السيارة بسرعة كبيرة مخمورا، على أحد الطرق السريعة التي تربط بين ميناء "فالبارايسو" والعاصمة التشيلية سانتياجو.

وكان ايوجينيو مينا صاحب الـ28 عامًا، يقود سيارته على سرعة 160 كيلو متر في الساعة، بينما السرعة القصوى المسموح بها على هذا الطريق هي 120 كيلو متر فقط، بالإضافة إلى أنه كان في حالة سكر، حسبما أفادت الشرطة، ورغم ذلك تمكن مينا من السفر مع منتخب تشيلي إلى روسيا، ولكنه سيتعين عليه المثول أمام القضاء لدى عودته.

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وكان لاعبو منتخب تشيلي قد حصلوا على عطلة، بعد مباراتهم الودية أمام بوركينا فاسو يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز تشيلي بثلاثية نظيفة، وقبل انطلاق بطولة كأس القارات، ستخوض تشيلي مباراتين وديتين أمام روسيا في 9 يونيو الجاري، ثم أمام رومانيا يوم 13 من نفس الشهر.

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التحرير

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