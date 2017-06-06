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صراع إنجليزي ألماني لضم «لوكاكو»

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صراع إنجليزي ألماني لضم «لوكاكو» صراع إنجليزي ألماني لضم «لوكاكو»

التحرير

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أصبح البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي، قريب من الرحيل عن جدران الجوديسون بارك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأشارت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية اليوم الثلاثاء، إلى رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع المهاجم البلجيكي، ابرزهم ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وبايرن ميونيخ الألماني. 

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ويتطلع كل من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، إلي التعاقد مع لوكاكو، نظرًا لظهور أقاويل بعدم رغبة مورينيو في بقاء السويدي إبراهيموفيتش، وايضا انتقال الإسباني دييجو كوستا من تشيلسي إلى أحد الأندية الصينية. 

جدير بالذكر أن لوكاكو قدم موسمًا رائعًا مع إيفرتون في الموسم الماضي، إذ شارك في 37 مباراة، سجل خلالهم 25 هدفًا وصنع 6 أخرين، بفارق 4 أهداف عن الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، الذي جاء كهدافًا لـ«البريميرليج».

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التحرير

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