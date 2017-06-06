مصادر برلمانية: بدء مناقشة "تيران وصنافير" الأسبوع المقبل
مصادر برلمانية: بدء مناقشة "تيران وصنافير" الأسبوع المقبل
11:06 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
كتب- أحمد علي:
كشفت مصادر برلمانية، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستبدأ مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا بإتفاقية "تيران وصنافير" الأسبوع المقبل، قبل طرحها للتصويت في الجلسة العامة.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين المعنيين بالإتفاقية عقدوا اجتماعات مع عدد من النواب الممثلين لمختلف القوى السياسية للحوار حول مصير الاتفاقية تحت قبة البرلمان.
وأوضحت المصادر أن الحكومة عرضت خلال الاجتماع مستندات تثبت "سعودية الجزيرتين".
وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في 18 أبريل الماضى بالقاهرة وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس النواب، طبقا للإجراءات الدستورية.
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