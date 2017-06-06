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مصادر برلمانية: بدء مناقشة "تيران وصنافير" الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

مصادر برلمانية: بدء مناقشة "تيران وصنافير" الأسبوع المقبل

11:06 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:

كشفت مصادر برلمانية، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستبدأ مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية والمعروفة إعلاميًا بإتفاقية "تيران وصنافير" الأسبوع المقبل، قبل طرحها للتصويت في الجلسة العامة.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين المعنيين بالإتفاقية عقدوا اجتماعات مع عدد من النواب الممثلين لمختلف القوى السياسية للحوار حول مصير الاتفاقية تحت قبة البرلمان.

وأوضحت المصادر أن عرضت خلال الاجتماع مستندات تثبت "سعودية الجزيرتين".

وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية ، الموقعة في 18 أبريل الماضى بالقاهرة وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس النواب، طبقا للإجراءات الدستورية.

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مصراوي Masrawy

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