قوات سوريا الديقراطية تبدأ عملية عسكرية لتحرير الرقة من داعش
قوات سوريا الديقراطية تبدأ عملية عسكرية لتحرير الرقة من داعش
11:17 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
قوات سوريا الديقراطية
القاهرة – (مصراوي):
بدأت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الثلاثاء، عملية عسكرية في مدينة الرقة السورية بدأ من شرق وغرب وشمال المدينة لاستعادتها من تنظيم داعش.
وقال المتحدث باسم القوات طلال سلو لوكلة رويترز للأنباء إن هجوم القوات المدعومة من الولايات المتحدة من أجل استعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يوم الاثنين.
وأضاف في مقابلة عبر الهاتف من سوريا "الحملة بدأت أمس.. لتحرير مدينة الرقة".
وتابع "الحملة بدأت من الجهات الثلاثة" شمال وشرق وغرب المدينة".
وتتألف قوات سوريا الديقراطية من أكراد وعرب مدعومة بخبراء وأسلحة أمريكية.
ونجحت القوات قبل أيام في تحرير مدينة الطبقة التي يقع بداخلها سد الفرات الاستراتيجي من تنظيم داعش.
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