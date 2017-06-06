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قوات سوريا الديقراطية تبدأ عملية عسكرية لتحرير الرقة من داعش

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مصراوي Masrawy

قوات سوريا الديقراطية تبدأ عملية عسكرية لتحرير الرقة من داعش

11:17 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

قوات سوريا الديقراطية تبدأ عملية عسكرية لتحرير الرقة من داعش

قوات سوريا الديقراطية

القاهرة – (مصراوي):

بدأت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الثلاثاء، عملية عسكرية في مدينة الرقة السورية بدأ من شرق وغرب وشمال المدينة لاستعادتها من تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم القوات طلال سلو لوكلة رويترز للأنباء إن هجوم القوات المدعومة من الولايات المتحدة من أجل استعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يوم الاثنين.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف من سوريا "الحملة بدأت أمس.. لتحرير مدينة الرقة".

وتابع "الحملة بدأت من الجهات الثلاثة" شمال وشرق وغرب المدينة".

وتتألف قوات سوريا الديقراطية من أكراد وعرب مدعومة بخبراء وأسلحة أمريكية.

ونجحت القوات قبل أيام في تحرير مدينة الطبقة التي يقع بداخلها سد الفرات الاستراتيجي من تنظيم داعش.

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مصراوي Masrawy

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