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الجزائر تحث دول الخليج ومصر على الحوار لحل الخلافات

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مصراوي Masrawy

الجزائر تحث دول الخليج ومصر على الحوار لحل الخلافات

11:16 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

الجزائر تحث دول الخليج ومصر على الحوار لحل الخلافات

الجزائر (د ب أ)
دعت الجزائر الى انتهاج الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات بين بعض دول الخليج والمنطقة، مؤكدة أنها تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين هذه الدول وانعكاساته على وحدة وتضامن العالم العربي.

كانت والبحرين والإمارات ومصر إضافة الى اليمن، قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بـ "الإرهاب" والتدخل في شؤونها الداخلية.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، "بعد أن دعت مجمل البلدان المعنية بانتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتهم التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول، حثت الجزائر على ضرورة التزام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف".

وأكد البيان أن "الجزائر تبقى واثقة بأن الصعوبات الحالية ظرفية وان الحكمة والتحفظ سيسودان في النهاية خاصة وأن التحديات الحقيقية التي تعترض سير الدول والشعوب العربية نحو تضامن فعال ووحدة حقيقية، كثيرة على غرار الإرهاب".

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