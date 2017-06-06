ضبط شخصين بحوزتهما 9 بنادق آلية داخل سيارة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

قررت النيابة العامة بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق معهما في حيازتهما 9 بنادق آلية و 109 خزنة لذات السلاح و 200 طلقة 9 ملي داخل سيارة نقل.

وقررت النيابة مراعاة التجديد للمتهمين فـي الميعاد القانوني ، وقيد المضبوطات برقم أشياء وإرسالها للمعمل الجنائي ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها .

كانت وردت معلومات للواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، أكدت صحتها التحريات السرية التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية مفادها قدوم سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم 58492 نقل أسيوط من محافظة قنا بالطريق الشرقي يستقلها شخصان وبداخلها كمية من الأسلحة النارية والذخائر.

جرى ضبط السيارة بالمدخل الجنوبي لقرية سفلاق دائرة مركز ساقلتة ليتبين أنها قيادة " ص. م . م " 41 عاماً عامل ويقيم بناحية النواورة دائرة مركز البداري بمحافظة أسيوط وبصحبته " عبد العال . م . ع " 27 عاماً حاصل علي دبلوم تجارة ويقيم بذات الناحية .

بتفتيش السيارة ضبط بداخلها أسفل المقاعد علي " 9 بنادق آلية ، 109 خزينة لذات السلاح ، 200 طلقة عيار 9 ملي ".